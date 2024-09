Interviste: Alessandro Mastalli. "Faccio i complimenti a loro, vittoria meritata»

Prima ufficiale in bianconero per l’ex Juve Stabia Alessandro Mastalli, giunto a Siena dopo una stagione complicata dal punto di vista di squadra ad Alessandria. "È stata veramente molto complicata – ha esordito la mezzala - bisogna fare i complimenti a loro perché hanno meritato la vittoria. Come penso si sia visto noi eravamo un po’ sulle gambe, ma questa non deve essere una scusante". Mastalli parla poi del periodo intenso da cui sono reduci, a partire dal lungo ritiro di Castel Rigone. "Noi sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, perché abbiamo alle spalle un carico di lavoro importante e oggi si è visto. Il San Donato ha meritato ma non ha avuto chissà quante occasioni nitide, stavano meglio di noi fisicamente. Siamo arrivati poco alla conclusione ma penso sia un fatto di stanchezza e poca brillantezza generale del gruppo". Il calciatore parla poi del suo ambientamento in un gruppo coeso e formato in gran parte da confermati della scorsa stagione. Per il calciatore nativo di Bologna questa è la prima esperienza nei dilettanti dopo le ottime annate a Castellammare di Stabia, anche in B, e Lucca dove nel 2022/2023 giocò 36 presenze segnando quattro gol. "Sin da subito mi sono trovato benissimo, si vede che questo è gruppo coeso di bravi ragazzi e calciatori forti. La Serie D non l’ho mai fatta ma sono venuto qui perché è una piazza importante e qui voglio fare qualcosa di bello. Io ci credo, penso che potremo toglierci tante soddisfazioni".

A proposito di soddisfazioni, sperano di togliersele anche i tifosi che negli scorsi giorni hanno risposto bene ai primi giorni di campagna abbonamenti staccando ben 500 tessere. I punti vendita abilitati sono la Tabaccheria Chiasso Largo in Via Rinaldini (da lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Sabato e domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19) e il Siena Club Fedelissimi in Viale Europa 21 (da lunedì al venerdì dalle ore 21,30 fino alle 24). Sarà possibile fare l’abbonamento anche su www.etes.it/sale/list/10409/Siena+Football+Club.