Interviste. Malotti: "Ci proviamo. Ma troppi punti persi»

"Purtroppo ci siamo svegliati troppo tardi in campionato per ambire ad arrivare primi. Perché ci sono anche gli altri a volerlo fare". A fine gara mister Roberto Malotti lascia trasparire un po’di delusione per la posizione di classifica. "Tuttavia abbiamo l’obbligo di dare il meglio ogni domenica per onorare la società, la città e i tifosi". Ma è soddisfatto per la partita.

"Seppur non brillantissima la squadra non ha mai dato l’impressione di non voler vincere la gara. Anche nel primo tempo, quando ci siamo appiattiti sul loro gioco e non riuscivamo ad essere il vero Grosseto. Poi nella ripresa, invece, siamo riusciti a fare il nostro gioco nonostante fosse comunque una gara complicata per il valore degli avversari. Il Grosseto ha dimostrato, adesso, di essere una squadra forte e di essere capace di segnare quando capita l’occasione da gol". Edoardo Marzierli ha dimostrato anche ieri di essere un bomber di razza e non ha avuto timore neppure a segnare contro la ex squadra sul campo che lo aveva visto leader.

"Fare gol è sempre una grande emozione – dice il bomber –, qualsiasi sia la squadra contro cui segni. È davvero una gioia incredibile e non sono d’accordo nel non esultare se segni contro una tua ex formazione". In casa gialloblu c’è ancora speranza di non andare ai play out. Ma dovrà cambiare mentalità. "Non riusciamo a fare gol. Attacchiamo e non segnamo. In nove partite non ho mai visto Manzari impegnato seriamente, ma ne abbiamo perse cinque".