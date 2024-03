Interviste. Malotti: "Ottenuto ciò che volevamo». Vetrini: "Orgogliosi di questi ragazzi»

"L’aspetto più importante della gara da mettere in evidenza è che la squadra è scesa in campo con la voglia di vincere ed ha vinto". L’allenatore biancorosso Roberto Malotti ha focalizzato così il match che ha visto il Grosseto prevalere su un Trestina mai domo. "Non potevamo fallire questo appuntamento – prosegue il tecnico –, perchè si trattava di una vittoria vitale per noi, un successo che consolida il nostro lavoro. E dal punto di vista caratteriale i giocatori, ma ne ero sicuro, non hanno fallito mentre dal punto di vista tecnico all’inizio sono stato io a commettere un errore al quale ho rimediato ad inizio di ripresa, passando a tre, ed anche la squadra nel suo complesso ne ha beneficiato. E’ anche vero che una grande squadra deve essere in grado di concretizzare maggiormente il lavoro svolto, ma è altrettanto vero che maggiore è la sofferenza, ma maggiore è anche la gioia. E alla fine è andato tutto nel verso giusto: quindi complimenti ai ragazzi che hanno piegato una squadra ben attrezzata e che stanno vivendo un momento importante della loro vita sia in campo che fuori". "Noi siamo orgogliosi di questa squadra – dice il direttore generale Filippo Vetrini –, ma non dipende soltanto da noi il risultato finale. Dobbiamo crederci fino all’ultimo minuto dell’ultima partita e finire questo campionato senza avere rimpianti. Lo stiamo facendo ed i ragazzi meritano un grande applauso". Poi una riflessione. "Con il cambio di allenatore l’obiettivo è stato quello di avvicinare la squadra alla città e ai tifosi e gli applausi finali dello stadio sono stati una conferma. Il futuro? Vedremo anche se la nostra volontà è quella di confermare mister Malotti nonostante alcune difficoltà di carattere logistico da parte sua. Ma ripeto, ora l’importante è terminare la stagione pensando soltanto a noi e non agli avversari e chiudere senza rimpianti".

"Ringrazio i miei giocatori – dice invece Davide Ciampelli , tecnico del Trestina – per la prestazione fornita e per il coraggio messo in campo a Grosseto contro una forte squadra anche se dopo il nostro pareggio si doveva fare di più".