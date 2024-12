INTERVISTE. Masi: "Loro di altra categoria. A noi manca un po’ di fortuna»

Buona prestazione ma un pugno di mosche in mano. Il Follonica Gavorrano mastica amaro per l’eliminazione dalla competizione dagli 11 metri dopo aver dimostrato di poter reggere il confronto con la squadra di Indiani che ha potuto fare ampio turnover, mentre in casa mineraria Masi ha dovuto ancora fare i conti con gli assenti. "Era una partita da pareggio – ha detto a fine gara mister Marco Masi –. Ci serviva passare il turno per avere uno step positivo. A livello di occasioni è stata una partita equilibrata. Dobbiamo farci forza, ritrovare compattezza. Mi dispiace per i ragazzi ma dobbiamo ritrovare fiducia. Nei periodi bui serve anche un po’ di fortuna. Siamo alla ricerca di un risultato che ci faccia uscire da un periodo negativo. Per rialzarsi io conosco solo la strada del lavoro, sono convinto delle qualità morali dei ragazzi. Oggi a fine partita lo spogliatoio era silenzioso, ci dispiace di non riuscire a venire fuori da questo momento. La prestazione ci lascia fiducia perché i ragazzi hanno rincorso il risultato fino alla fine. Livorno per noi è fuori categoria, i ragazzi hanno fatto una prova di volontà e volevano venire fuori da questa situazione. Dobbiamo ripartire dalla buona prestazione perché in certi momenti potevamo anche soccombere. Abbiamo combattuto, abbiamo ripreso la partita. Avremmo anche bisogno di rifiatare, penso a Lo Sicco che da luglio non ha mai saltato un incontro, nemmeno un’amichevole. Abbiamo tanti giocatori importanti fuori ma non dobbiamo piangersi addosso".