Interviste. Mister Calderini:: "Sono soddisfatto della prestazione»

Una gara interpretata al meglio, da parte dei ragazzi. Ne è convinto Stefano Calderini, al momento di analizzare gli esiti di un confronto che ha visto in conclusione anche il suo allontanamento dalla panchina. "Sono contento della prestazione del collettivo – afferma il tecnico del Poggibonsi – e fa piacere anche annotare la doppietta di Vitiello, che si è dunque sbloccato nelle realizzazioni dopo aver comunque offerto un validissimo apporto alla causa nelle precedenti circostanze, dal momento del suo ingresso. Tutti i ragazzi comunque si sono messi a disposizione, contribuendo ai tre punti contro una formazione di qualità e abile nel palleggio". Passi in avanti per il Poggibonsi? "In questo avvio di 2024 stiamo assistendo a una sorta di cambio di marcia nei risultati e il dato senza dubbio soddisfa. Ma occorre allo stesso tempo rimanere concentrati sulle insidie del torneo".

