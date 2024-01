Interviste: mister Pezzatini "Il Siena? Una flessione ci può stare non puoi andare a 1000 dall’inizio alla fine. E’ superiore a tutti». "I miei hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo»

Un pareggio, voluto, per la Sinalunghese. Un pareggio "giusto", ha detto il tecnico rossoblù Pezzatini (nella foto): "Abbiamo fatto la gara preparata, i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. Apro una parentesi, senza voler fare troppa polemica: sei partite a gennaio, nel giro di 20 giorni, sono una cosa che non ha dell’umano; rischi di buttare via la terza partita e di perdere giocatori come è successo a noi con Bucaletti, il nostro capocannoniere". Una bella soddisfazione strappare un punto alla capolista. "Per me tutte le partite sono importanti – ha affermato Pezzatini –, quella con il Siena è ‘la’ partita. Alza l’attenzione, alza l’adrenalina, ti fa fare quella corsa in più. Ci tenevamo a far bene. Ma onestamente anche la vittoria di domenica scorsa a Foiano ci ha regalato un bel momento…". "Dopo il vantaggio dei bianconeri – ha aggiunto il mister–, mi sono arrabbiato perché sapevo che se concedevamo un tiro dal limite, facevamo male una preventiva, loro ci avrebbero punti, i giocatori del Siena non ce li ha nessuno. E invece ci siamo rimessi lì e abbiamo fatto quello che dovevamo fare". Autore del pareggio Cicali. "E’ un po’ colpa mia se non ha giocato moltissimo in questo periodo – ha ammesso il tecnico –, ma è una freccia importantissima al nostro arco. In questo momento in attacco ho diverse alternative. Ma è entrato bene e gli faccio i complimenti". Un plauso anche ad Hagbe e al ‘suo’ Fiaschi, che Pezzatini ha allenato l’anno scorso nella Primavera bianconera. "Alfred mi ha fatto arrabbiare quando parlando del suo passato non ha citato la passata stagione – ha affermato –, ma è un ragazzo al quale non si può voler male, è generoso e ha buon tiro dal limite. Può crescere ancora. Anche Theo lo conosco benissimo, se anche lui non avrà fretta di crescere potrà fare bene. Se ha giocato è perché lo ha meritato. Non ho paura a schierare i giovani? Nel calcio moderno devi correre e se possibile correre più degli avversari, e servono ragazzi che hanno fame. La Robur? Una flessione ci può stare, non puoi andare a 1000 dall’inizio alla fine. Ma è superiore a tutti".

Angela Gorellini