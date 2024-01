Interviste: Morosi. "Periodo delicato. Ora il Terranuova. Affrontiamolo uniti»

E’ uscita dal campo con "l’amaro in bocca", la Robur, dopo il terzo pareggio consecutivo e il gol preso al 95’. "Sono due punti persi e non un punto guadagnato – ha spiegato il difensore Andrea Morosi –: è un momento in cui non stanno arrivando i tre punti, ma non dobbiamo mollare, dobbiamo lavorare ancora di più". Il terzino ha quindi analizzato la gara. "Siamo partiti forte, molto forte – le sue parole –, abbiamo fatto la nostra partita. Nel secondo tempo, invece, ci siamo schiacciati un po’ troppo, con loro che mettevano palle dentro per cercare un rimpallo o un nostro errore. Non abbiamo sfruttato bene le ripartenze e sull’1-0 la partita non è chiusa…". "Non credo che si tratti di un calo fisico – ha aggiunto –, perché come ho detto, nel primo tempo c’eravamo. Ora ci aspetta la sfida con il Terranuova Traiana, una corazzata, dobbiamo riprenderci subito, sia mentalmente che fisicamente. Dobbiamo affrontare la gara al meglio, tutti uniti". Una bella crescita, quella del 2004. "Spero di continuare così. Sono anche contento di aver messo lo zampino nel gol dell’1-0 nato da un uno-due con Bianchi che ha servito Candido che l’ha data ad Hagbe. Giocare con continuità mi dà fiducia".

A.G.