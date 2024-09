Interviste: parla Lorenzo Lollo. "Era importante partire col piede giusto: ci siamo riusciti. Mi trovo bene nel ruolo e con il gruppo. Crediamoci»

‘Salutate la capolista’: a fine partita, dalla Curva, è partito il coro, ‘colonna sonora’ della scorsa stagione. I tifosi bianconeri, insieme alla squadra, hanno applaudito alle tre vittorie centrate in questo inizio di campionato. Tre vittorie che hanno proiettato i ragazzi di Magrini in testa alla classifica, in solitaria, con Livorno, Seravezza e Poggibonsi a -2. "Nove punti sono ‘tanta roba’ – sorride Lorenzo Lollo (nella foto) –. Era importante partire con il piede giusto e ci siamo riusciti". Con capitan Bianchi partito dalla panchina, il centrocampista, ieri pomeriggio contro la Flaminia Civita Castellana, ha portato al braccio la fascia con la C: tra i protagonisti della grande cavalcata dello scorso anno, è stato il primo a essere confermato per la Serie D, già ad aprile. "Rispetto alle altre due partite abbiamo sofferto un po’ di più – sottolinea il bianconero –. E, diversamente agli altri incontri, in cui siamo andati in crescendo, ieri abbiamo faticato maggiormente nei minuti finali. Forse anche perché eravamo in vantaggio e abbiamo pensato più a difenderci, mentre la Flaminia ha spinto tanto per rimettere in piedi il risultato. Nella ripresa, infatti, ci siamo affidati principalmente alle ripartenze, anche se non ci sono riuscite molto bene…".

Eccellenza o Serie D: Lollo, per il Siena, è sempre un valore aggiunto. "Sinceramente non ho trovato troppa differenza – spiega –: magari in questa categoria, di livello più alto, vengono più forte a prenderti e hai meno temo per pensare la giocata, ma io mi trovo bene nel mio ruolo. E mi trovo bene anche con il gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Siamo compatti, sempre pronti ad aiutarci, e questo è importante, qualunque sia il campionato in cui si gioca". Passi avanti dal punto di vista della condizione fisica: per un tempo si è vista una Robur brillante. Nella ripresa sono venute meno le energie: i tempi migliori devono ancora venire… "Personalmente, nel secondo tempo, mi sentivo un po’ pesante – afferma Lollo – e l’ho anche detto. La condizione sta comunque migliorando, non solo la mia, ma quella di tutta la squadra. Abbiamo ancora tanto da lavorare, con ampi margini di miglioramento". "Dobbiamo crederci", chiude poi il centrocampista bianconero.

Angela Gorellini