Interviste: parla Morosi. "Vittoria sofferta. Sono le più belle. Il rigore? Netto»

Ha il sorriso stampato in faccia, Andrea Morosi. "Come potrei non averlo: abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto e le vittorie sofferte sono le più belle". "Da 4-5 partite abbiamo ritrovato solidità – afferma il terzino –, tutti giochiamo per il compagno, dimostrando, come credo si veda, di essere una bella squadra. Non facciamo tantissimi gol, abbiamo spesso vinto per 1-0, ma sta anche a noi difensori e ai centrocampisti mettere gli attaccanti in condizione di segnare".

Davanti, il Siena, aveva Gori e Nottoli, rispettivamente 16 e 9 gol. "Due buonissimi giocatori, bravi tecnicamente: si sono presentati con una linea a quattro, quindi ci venivano ad attaccare uomo su uomo, ma li abbiamo contenuti bene: ricordo una parata di Giusti e un intervento di Achy. Alla fine le migliori occasioni, come quella di Boccardi, le abbiamo avute noi".

"Il rigore negato – aggiunge Morosi –? Ero lì, era netto: io l’ho visto, l’arbitro no. Che possiamo farci?". Morosi è il bianconero con il maggior minutaggio. "Sono soddisfatto del mio percorso – dice –, non avrei mai pensato a inizio anno di trovare tanto spazio, credevo di dovermi giocare il posto: devo continuare a spingere in allenamento".

