Interviste: parla Roberto Candido. "L’amarezza è tanta. Ci abbiamo provato in ogni modo. Non siamo rassegnati: c’è un girone intero per migliorare»

Non è bastata la qualità di Roberto Candido (nella foto) a cambiare il destino del derby. "L’amarezza è parecchia – ha commentato il centrocampista bianconero –: ci abbiamo provato in ogni modo, in campo ho anche avuto la sensazione che saremmo riusciti a trovare l’episodio, poi sull’1-1 chissà come sarebbe andata. Purtroppo non è successo. Ma credo che non ci sia nulla da rimproverare alla squadra, soprattutto nella reazione, anche rispetto ad altre partite". Di fatto il Franchi, ieri pomeriggio, ha assistito alla quarta sconfitta consecutiva. "Non fa piacere a noi, come non fa piacere ai tifosi e alla società – ha dichiarato Candido –, ma pensando in positivo, abbiamo un girone intero per migliorare. Ci sono giocatori con qualità, andrebbe, semplicemente, trovato il giusto equilibrio in modo che possano emergere". "Non siamo assolutamente rassegnati – ha proseguito il numero 7, con decisione –. E’ alla fine che si tirano le somme e, ripeto, abbiamo tutto il tempo per uscire da questa situazione buia". Netta, comunque, la differenza di risultati tra casa e fuori. "E’ inspiegabile: a essere sincero non credo sia per la pressione, poteva esserci magari nell’immediato post Livorno, ma non dopo. Contro la Fezzanese e anche oggi contro una squadra di grande livello, la partita l’abbiamo fatta. Purtroppo però al primo sbaglio subiamo e quando aumentiamo non troviamo il guizzo. A oggi, evidentemente, non è abbastanza quello facciamo". Candido sta ritrovando adesso la condizione dopo la polmonite. "Mi sento bene – ha chiuso –: da quando ho ripreso ad allenarmi con la squadra, non ho saltato una seduta, sono a disposizione. Oggi sono entrato con grande motivazione, conscio di quanto fosse importante la partita, allo stadio. Ho cercato di entrare nel vivo del gioco, per rimetterla in sesto. Non è andata così".

Angela Gorellini