Interviste: Sacconi. "Bravi a reagire contro la squadra più forte del girone»

A parlare a fine gara il capitano del Terranuova Traiana, Alessio Sacconi. "La nostra partita è stata condizionata, dopo pochi minuti, da un episodio sfortunato – le sue parole –: lo svantaggio ci ha messo un po’ in difficoltà. Ma siamo stati bravi a reagire, nonostante davanti avessimo la squadra più forte del campionato: ci eravamo detti di scendere in campo senza paura, per ottenere il risultato pieno, un punto ci sarebbe servito a poco. Abbiamo provato a raddrizzarla, abbiamo tenuto il pallino del gioco, ma non siamo riusciti a segnare". Su un terreno in non ottime condizioni. "E’ stato un confronto tosto – ha sottolineato Sacconi –, fisico su un campo che non ha permesso di esprimere le qualità. Noi proviamo sempre a giocare a calcio. A livello di nervi la partita dell’andata qualche strascico può averlo lasciato, ma ci siamo rispettati pensando a giocare. Non mi pare ci sia stata nessuna correttezza: alla fie ci siamo stretti la mano e abbiamo fatto i nostri complimenti al Siena". "Io sono più che orgoglioso della mia squadra – ha chiuso –, quando il Siena è stato inserito nel girone sapevamo che sarebbe stata l’avversaria da batter. Noi andiamo avanti di partita in partita, cercando di fare più punti possibile, concentrati anche sulla Coppa Italia".