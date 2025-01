ISecondo pari di fila per i biancorossi contro un buon Foligno. Terranuova punto d’oro. Mannella evita i guai

Terranuova TRAIANA

TERRANUOVA TRAIANA: Timperanza, Saitta (85’ Cappelli), Privitera, Zhupa (77’ Tassi), Massai, Sacconi, Senzamici, Dini (60’ Palazzini), Mannella, Marini, Degl’Innocenti (60’ Petrioli).

All. Becattini.

FULGENS FOLIGNO: Tognetti, Santarelli (62’ Cesaretti), Zichella, Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Panaioli, Brevi (65’ Settimi), Tomassini (89’ Di Cato), Khribech (90’ Mattia), Calderini (74’ Pupo).

All. Manni.

Arbitro: Ambrosino di Nola.

Reti: 53’ pt Panaioli, 65’ Mannella.

Note: Ammoniti: Panaioli, Santarelli, Grea, Cesaretti, Ceccuzzi, Pupo, Saitta, Privitera, Degl’Innocenti, Sacconi.

TERRANUOVA – Parte forte la Fulgens Foligno che dopo soli 3’ sfiora la rete con la punizione di Khribech il quale colpisce la traversa, Brevi si avventa sul pallone ma Privitera salva. Gli ospiti sono più pericolosi almeno fino al primo quarto d’ora quando si infortuna il primo assistente con il gioco che viene interrotto per sette minuti. Si riprende con un tiro da fuori di Privitera che sfiora il palo. Quando scorrono i minuti del corposo recupero gli ospiti trovano il vantaggio con il colpo di testa di Panaioli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La ripresa si apre con un maggiore equilibrio in campo tra le due formazioni. Calderini impegna Timperanza che sventa senza problemi. Mannella ci prova al termine di un’azione solitaria mancando di poco il bersaglio, mentre per gli ospiti il tentativo porta la firma di Tomassini. Al 63’ ecco il pari: Mannella appoggia in rete dopo una mischia in area ospite. Il Terranuova si scuote e attacca ma la difesa umbra, così come quella valdarnese, fa buona guardia e alla fine esce fuori un pari che rallenta il Foligno mentre permette al Terranuova di muovere ancora la classifica restando in scia del gruppo in lotta per la salvezza