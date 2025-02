Istituto Palmiero Giannetti. Fondazione Cultura, oggi i concerti

GROSSETOAll’auditorium ’Carlo Cavalieri’ dell’istituto musicale ’Palmiero Giannetti’ iniziano oggi alle 17 i "Concerti di Fondazione Grosseto Cultura". Il primo appuntamento è con il trio acustico composto da Lorenza Baudo (foto) (voce), Stefano Pioli (pianoforte) e Michele Makarovic (tromba e flicorno), che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso le più belle colonne sonore. La partecipazione all’evento è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà possibile sottoscrivere la tessera al prezzo speciale di 5 euro in occasione di ogni appuntamento della rassegna.

I tre maestri presenteranno un vasto repertorio di musiche tratte dai più famosi film della storia: "Malafemmena" di Antonio De Curtis (dal film "Malafemmina" di Camillo Mastrocinque), "Summertime" di Gershwin e Heyward (dal musical "Porgy and bess" di Otto Preminger), "Over the rainbow" di Arlen e Harburg (dal film "Il mago di Oz" di Victor Flaming), "Parla più piano" di Nino Rota (dal film "Il Padrino" di Francis Ford Coppola), "Dolce amarcord" omaggio a Rota e Fellini (dai film "Amarcord", "La dolce vita" e "Otto e mezzo"), "C’era una volta il west" di Ennio Morricone (da "C’era una volta il west" di Sergio Leone) e "Tu vuo’ fa’ l’americano" di Renato Carosone (inserito nel film "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino) e altre.