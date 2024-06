Italia Under 17. Sul tetto d’Europa con mister Favo. È stato ex allenatore della Rata

Dieci anni fa veniva esonerato alla Maceratese, adesso ha condotto l’Under 17 dell’Italia per la prima volta sul tetto d’Europa. Agli sportivi non è sfuggito, quel Massimiliano Favo neo tecnico campione continentale con gli azzurrini sedeva sulla panchina della Rata nella stagione 2013-2014, in D. Il napoletano classe 1966, marchigiano d’adozione per via dei trascorsi all’Ancona, venne chiamato per la panchina della Rata nel settembre 2013, subentrando dopo soli 3 turni di campionato a Di Fabio che aveva appena perso il derby con la Civitanovese. L’esperienza in città fu rapida per lo sfortunato Favo perché a marzo subì un veloce esonero (tra l’altro da squalificato) nonostante il successo ad Agnone e venne richiamato Di Fabio. Negli ultimi anni Favo ha sempre lavorato all’interno del settore giovanile dell’Italia e ora ha appunto compiuto l’impresa, il primo titolo di categoria dopo tre finali perse dalla nostra nazionale Under 17.

Andrea Scoppa