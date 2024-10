"Jacopo questo è per te". Dedica speciale di Sacconi

Un punto d’oro per il Terranuova Traiana, che domenica scorsa ha fermato l’Ostiamare al 90’. L’incursione che ha trafitto la porta dei laziali porta la firma di Alessio Sacconi (nella foto), che sigla così il suo secondo centro stagionale. "Jacopino è per te!" ha esclamato il capitano biancorosso mentre esultava per il gol insieme ai compagni di squadra. La dedica, ancora una volta, è all’infortunato Jacopo Cioce, portato via in barella a metà del primo tempo nella gara casalinga contro la Fezzanese. È stato un pareggio conquistato con qualche sofferenza, ma resta tutto sommato un buon risultato se si considera il fatto che i gabbiani giocano per piazzarsi a piani alti della classifica e la rosa del club di piazza Coralli è praticamente decimata. Cioce, il regista del Terranuova, pedina fondamentale nella scacchiera di Becattini, ne avrà ancora per molto e non è dato sapere quando potrà rientrare in campo. L’infermeria è affollata: Saitta, Mannella e Stopponi sono ancora out, ai quali si è aggiunto due domeniche fa Elias Oitana, il centravanti argentino arrivato dal San Donato Tavarnelle. Non è certo se "El Colo" riuscirà a recuperare in tempo per l’attesissimo appuntamento in programma per questa domenica allo stadio Matteini. Il Terranuova riceverà infatti la visita del Grosseto, che nell’ultima giornata ha tirato una boccata d’ossigeno vincendo 2-0 sulla Sangiovannese. L’animo dei maremmani è rovente.