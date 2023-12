Jesina. Thiago Capomaggio prende due giornate

In Eccellenza due giornate di squalifica per Vallorani (Atletico Azzurra Colli) e Thiago Capomaggio (Jesina). Una ad Adami (Monturano), Gesuè e Sosi (Atletico Azzurra Colli), Giunchetti (Urbino), Marini (Sangiustese), Mangiarotti e Carnesecchi (Urbania) e Sartori (Urbino). Squalificati fino al 6 marzo gli allenatori Manuel Fioravanti (Atletico Azzurra Colli) "per aver colpito un calciatore avversario a terra" e fino al 7 febbraio Samuele Rossini (Montefano) "per essere entrato nel terreno di gioco per afferrare al collo un giocatore avversario a gioco fermo". Ammenda di euro 80 alla Civitanovese. Chiesanuova-K Sport Montecchio Gallo verrà disputata al San Giobbe di Filottrano. In Promozione una giornata di squalifica per Marino (Fabriano). I Portuali hanno fatto preannuncio di ricorso: si vocifera per una probabile posizione irregolare di un tesserato del Fabriano. Squalificato fino al 27 dicembre Saracini, allenatore dei Portuali. Ammenda di euro 100 alla Biagio Nazzaro