Jolo a casa dell’Albacarraia. Poggio, c’è il Real Peretola

Ci siamo: alle 15 odierne, è previsto il fischio d’inizio della diciannovesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria. E si prospetta un turno particolarmente interessante, cominciando dal girone D di Prima Categoria: lo Jolo secondo in classifica farà visita all’Albacarraia ed è chiamato a vincere se vuole sperare di restare effettivamente in corsa per il primo posto occupato dal Settimello (che continua a marciare senza dare segnali di cedimento). A metà graduatoria, il Casale Fattoria sarà impegnato in trasferta nella tana della Folgor Calenzano, mentre il Prato Nord attende al Galleni la Gallianese. Il Csl Prato Social Club dovrà dare il massimo in casa del Sagginale per rimanere al di sopra della zona retrocessione, nella stessa misura in cui il Maliseti Seano fanalino di coda dovrà cercare di gettare il cuore oltre l’ostacolo nel misurarsi con l’Atletico Casini Spedalino.

In Seconda Categoria, girone C, la Pietà 2004 può ridurre ulteriormente i quattro punti di distanza dal San Niccolò capolista, ma gli uomini di mister Trupia devono innanzitutto prevalere sul Vernio fanalino di coda al Faggi e sperare che il Tavola (quarto) riesca a fermare gli aglianesi al Chiavacci. Da seguire con attenzione anche la sfida del Conti, che promette di mettere in palio punti "pesanti" per la zona playoff: si sfideranno la Galcianese (quinta) ed il Montemurlo (sesto). Chiesanuova e Mezzana tenteranno di capitalizzare al massimo il fattore-campo per vincere rispettivamente contro Montalbano Cecina e Pistoia Nord, in modo tale da restare lontani dalle sabbie mobili. E poi c’è la Valbisenzio, che dopo aver superato a sorpresa la prima della classe sogna di ripetersi a Montale contro la Virtus.

Chiusura con il girone F: al Martini, il Poggio a Caiano primo in classifica a quota 41 aspetta il Real Peretola con l’obiettivo di continuare a correre e far sì che il sogno-promozione continui. Occhio però anche alla Virtus Comeana, terza a sei lunghezze dal vertice, che non ha nessuna intenzione di mollare e che violando il terreno di gioco del Cobra Kai rimarrebbe senz’altro in corsa per il primato. La Querce – Polisportiva Naldi metterà di fronte due squadre in cerca di una svolta, a livello di risultati: nessuna delle due ha finora trovato continuità, al netto delle buone prestazioni. E la corsa-salvezza del San Giusto ripartirà da Lastra a Signa contro La Lanterna.

Giovanni Fiorentino