Jolo-Csl Psc: c’è il derby. Il Tavola cerca il riscatto

Tutto pronto per la nona giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: il fischio d’inizio è fissato per le 14,30 di oggi e l’obiettivo per le compagini di Prato e provincia non può non essere quello di dare il 110%. Si parte dal girone D di Prima Categoria, dove lo Jolo di Ambrosio (secondo in classifica e ad un solo punto dalla capolista Settimello) tenterà l’assalto alla vetta: sarà però necessario aggiudicarsi il derby con il CSL Prato Social Club (in prima battuta) e sperare al contempo che i calenzanesi non vincano. Il Prato Nord di Rondelli riceverà invece i fiorentini del Novoli per risalire la china, mentre il Maliseti Seano sarà di scena in Mugello contro il San Godenzo per lasciare l’ultimo posto in graduatoria. Scendendo invece in Seconda Categoria nel girone C, la Pietà 2004 seconda forza del raggruppamento attende la Montagna Pistoiese mentre il Mezzana di Donnini è pronto a ricevere il Bugiani Pool 84. Da seguire con attenzione la gara dello Scirea, che vedrà il Chiesanuova misurarsi con una Virtus Montale in gran forma. Partita impegnativa anche per la Galcianese, considerando che a Galciana arriverà il San Niccolò primo della classe.

Montemurlo e Tavola vanno in cerca di riscatto, rispettivamente ospitando l’Olimpia Quarrata ed andando in casa del Montalbano Cecina: aggiudicarsi l’intera posta in palio potrebbe riaprire prospettive decisamente interessanti. A chiudere il quadro, Pistoia Nord – Valbisenzio e Cintolese – Vernio. E poi c’è il girone F, dove Poggio a Caiano e Virtus Comeana occupano la seconda piazza e hanno nel mirino la capolista Daytona (che giocherà a Poggio alla Malva contro la Polisportiva Naldi di mister Celadon, oltretutto) sognando il sorpasso con un successo esterno. Il Poggio di Marchetti affronterà La Lanterna, la Virtus il Monterappoli. La Querce vuole continuare la risalita, facendo risultato in casa contro il Cobra Kai. E il San Giusto, dopo aver finalmente centrato il primo successo in campionato, vuole continuità: sconfiggere il Santa Maria sarà quindi fondamentale. Il quadro c’è, insomma: il conto alla rovescia può quindi partire a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino