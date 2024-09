Jolo festeggia e Csl Prato sorride a metà. Per il Maliseti Seano è una giornata no

Fra pochi giorni sarà la Coppa Toscana a reclamare nuovamente attenzione, considerando che mercoledì si terrà l’ultima giornata dei triangolari che sanciranno il passaggio del turno (per poi riprendere il discorso nei prossimi mesi, per le compagini che riusciranno ad approdare alla fase successiva dalla kermesse). Intanto però, le formazioni di Prato e provincia impegnate in Prima Categoria devono tirare le somme, alla luce della seconda giornata di campionato andata in archivio proprio ieri.

A far festa, numeri alla mano, è sicuramente lo Jolo, dopo aver annichilito la Virtus Rifredi: una doppietta di D’Alò e le reti di Lupetti e Peschi hanno griffato il 4-1 conclusivo con cui il club di Gianrico Antoni ha mantenuto la vetta del girone D a pari merito con Settimello e Folgor Calenzano (ma con una differenza reti al momento migliore rispetto alle rivali). La stagione è ancora lunga, ma se il buongiorno si vede dal mattino ci sono buone possibilità di replicare l’ottimo rendimento della scorsa annata (sperando magari in un epilogo migliore). Sorride a metà il CSL Prato Social Club, che ha rimandato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale in campionato. Gli uomini di mister Campolo hanno comunque avuto modo di aggiungere un punto al bottino sin qui conquistato: di Conti e Bianchi le firme sotto il 2-2 casalingo maturato contro la Polisportiva Novoli, al termine di un incontro equilibrato. Giornata-no per il Maliseti Seano, che pure aveva cominciato il torneo con un successo incoraggiante: il Sagginale ha vinto 2-0 e i ragazzi si coach Masi saranno dunque chiamati a riscattarsi al più presto per riprendere a far punti. Un discorso che vale anche per il Prato Nord: dopo il pareggio al debutto è infatti arrivata una battuta d’arresto esterna contro il San Godenzo.

La società presieduta da Degli Innocenti schiera quest’anno anche una formazione U21 in Terza Categoria e chissà che mister Rondelli non possa più avanti attingervi per rinfrescare l’organico della prima squadra (ma saranno valutazioni da fare eventualmente in un secondo momento). E poi c’è il C.F. 2001, che nonostante una performance nella quale sono emersi aspetti positivi si trova ancora al palo: ha segnato Banchi, ma ciò non è bastato per evitare che la matricola Atletico Casini Spedalino vincesse 2-1 ed ottenesse i primi tre punti nella categoria. Le squadre sono comunque già pronte a riprendere gli allenamenti: la stagione agonistica è già entrata nel vivo e se questi sono i primi riscontri, sarà necessario dare il 110% per emergere.

Giovanni Fiorentino