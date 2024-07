Juniores, Casina eliminato. Baiso out negli Amatori

Primi verdetti nel Torneo della Montagna Juniores: nel girone A il Cervarezza ha battuto per 3-1 il Casina grazie a Giorgetti e alla doppietta su rigore di Castellacci. Inutile per il Casina il gol di Taullau: eliminazione per i biancorossi. Passano, infatti, le prime tre, e la classifica del gruppo A è questa (tutte ne hanno giocate tre, tranne ‘Cerva’ e Casina che ne hanno giocate quattro su cinque): Cervarezza 10, Montalto 7, Tricolore Carpineti 6, Casina 3, Cerrè Sologno 3, Borzanese 0.

Poi il girone B: solo 0-0 tra Gatta e Baiso, mentre grande vittoria del Castelnovo Capitale sul Roteglia. Un 2-1 firmato Vessella (doppietta), e per il Roteglia gol di Sula.

Tutto aperto a due turni dal termine del girone B: Castelnovo 7, Canossa 6, Gatta 5, Baiso 4, Roteglia 3, Sport Club Casina 0. Amatori. Tanta carne al fuoco, con gli ultimi risultati che hanno dato alcune sentenze; inoltre, stasera si completerà l’intero quadro dei tre gironi con cinque gare. Il girone A: netta vittoria nel derby del San Cassiano sul Baiso. Col 4-2 il San Cassiano ha vinto il girone, mentre oltre al Pratissolo ora è eliminato anche il Baiso. Gol di Severi, Cantergiani, Monti e Baroni; per il Baiso Prodi e Magnani.

Oggi si completa il quadro in quel di Villalunga. Alle ore 20.15 Salvaterra-Real Scandiano (arbitra Stefano Morini), un vero e proprio spareggio per stabilire chi passerà come seconda e chi come terza. A seguire, ore 21.30, ecco Baiso-Pratissolo (Maurizio Muoio), gara tra eliminate. Classifica: San Cassiano 10, Real Scandiano 6, Salvaterra 5, Pratissolo 1 e Baiso 0. Poi il girone B. Rocambolesco 3-3 tra Casina e Villa Minozzo (Valcavi, Alinovi e Emanuele Falbo per il Casina, tripletta di Briselli per il Villa): prima 2-0 Villa, nella ripresa rimonta Casina, e all’ultimo minuto pari definitivo del Villa (che ha anche sbagliato nel primo tempo un rigore con Briselli, parato da Croci). A seguire il successo del Felina sul Marola per 4-1: decisivi Goldoni e Gaspari con una doppietta a testa, per il Marola gol di D’Andrea. Eliminato il Villa Minozzo, mentre oggi Felina (foto) e Casina si giocheranno il primo posto, e Cervarezza e Marola il terzo, col ‘Cerva’ che avrà due risultati su tre a disposizione. Si gioca oggi a Gatta: ore 20.15 Felina-Casina (Giuseppe Novello) e ore 21.30 Cervarezza-Marola (Carmine Apice). Classifica: Felina 9, Casina 7, Cervarezza 3, Villa 2, Marola 1. Chiudiamo col girone C: vittoria all’ultimo secondo per la Folese sulla Vecchia. Uno a zero firmato su punizione da Berretti. Folese qualificata e La Vecchia eliminata. Oggi uno vero e proprio spareggio qualificazione: a Vezzano, alle ore 21, Vezzano-Spqm Montecavolo (Antonino Solito), coi locali che avranno a disposizione due risultati su tre. Classifica: Folese 6, Vezzano 4, Spqm 3, La Vecchia 1.