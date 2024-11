Juniores e Allievi Regionali Elite. La Sestese cade: colpa dell’Affrico. E la Cattolica aggancia la vetta

Nel campionato Juniores Regionali Elite cade la capolista Sestese, per la prima volta in stagione, sconfitta 1-0 sul campo dell’Affrico. Ora l’Affrico è al terzo posto a solo due lunghezze dal vertice insieme al Fucecchio, vittorioso 4-2 sulla Floriagafir. Al secondo posto la Lastrigiana che ha superato 2-1 Arezzo Academy. Perde quota invece il Fratres Perignano, fermato 0-0 dal San Giuliano. Nella bassa classifica vittoria di rilievo per 3-2 del Firenze Ovest a Pontassieve, al termine di una bella partita. Secondo successo consecutivo per la Lampo Meridien, un netto 4-0 in quel di Forte dei Marmi. In chiave salvezza, anche se siamo solo all’inizio, tre punti d’oro li ha conquistati il Bibbiena battendo 2-1 il Maliseti Seano. Rinviata per maltempo Sporting Cecina-A. Piombino.

Nel campionato Allievi Regionali Elite rinviata Sporting Cecina-Scandicci per maltempo. In testa alla classifica lo Scandicci di Bernocchi (nella foto) è stato per ora raggiunto da Cattolica Virtus e Tau Altopascio, vittoriose 3-0 sul campo del Capezzano e 3-1 contro l’Oltrera. Superata l’Aquila Montevarchi che si è arresa 2-1 in trasferta alla Lastrigiana. Risultato inaspettato per l’Affrico, sconfitto 4-1 dall’Atletico Lucca che risale così dai bassifondi della classifica. Molto bene la Floria che è uscita vittoriosa 3-1 in quel di Venturina, dimostrando di avere la forza per risalire la graduatoria. Un punto per parte fra Csl Prato e Seravezza: 1-1. Lo stesso risultato è maturato nella sfida tra Forte dei Marmi e Sestese.

F. Que.