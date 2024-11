Oggi in campo a Castelfidardo. La Civitanovese ritrova Spagna per la gara di Coppa Italia

Dopo quasi 40 giorni di assenza, il bomber Stefano Spagna è pronto a tornare in campo e guidare l’offensiva rossoblù. Lo farà oggi in occasione della trasferta che vedrà la Civitanovese impegnata sul campo del Castelfidardo, match dei trentaduesimi di Coppa Italia cui i rossoblù di Sante Alfonsi hanno avuto accesso grazie ai precedenti successi ottenuti contro Fermana e Chieti. Quella odierna sarà una gara secca e chi otterrà la vittoria andrà direttamente ai sedicesimi. Trasferta vietata ai tifosi ospiti, allo stadio Mancini l’arbitro Morello di Tivoli darà il fischio d’inizio alle 14.30. Non sono previsti i tempi supplementari, in caso di parità nei novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. Trattandosi di Coppa Italia, Spagna potrà dunque scendere in campo poiché la sua squalifica vale soltanto per il campionato. L’attaccante, che ha già scontato 6 delle 7 giornate previste, fu espulso nel match interno del 29 settembre contro il Notaresco. Nei giorni seguenti arrivò la maxi stangata del giudice sportivo per "aver posto le mani sul petto del direttore di gara e rivolto allo stesso espressione irriguardosa". Ma già oggi potrebbe essere la volta del riscatto, o quantomeno la possibilità di acquistare minutaggio e scaldare i muscoli in vista degli impegni futuri. Molto probabile, in zona d’attacco, un tandem con Bevilacqua, mentre Brunet resterà fuori per infortunio, così come il fantasista Esposito che si cerca di recuperare in vista di Teramo. In difesa resta indisponibile l’alternativa Abbenante. La sensazione è che contro i fidardensi, il tecnico Alfonsi opterà per il turnover ma senza esagerare. Pierfederici dovrebbe essere schierato sulla fascia, buone probabilità di impiego anche per Toccafondi, Giandomenico e Ruggeri, quest’ultimo potrebbe occupare la mediana oppure il centro della difesa, in questo caso riposerebbe uno tra Diop e Passalacqua. Sempre nelle retrovie, probabile titolarità per il 2006 Rossetti. Ieri la seduta si è svolta al sintetico Don Lauro Contigiani, al rione Risorgimento, e qui si prolungherà per tutta la settimana. Staff tecnico e dirigenza hanno preferito non parlare. Quanto al Castelfidardo, i biancoverdi di Marco Giuliodori, che accedono alla sfida dopo le precedenti vittorie con United Riccione e San Marino, sono galvanizzati per il trionfo di domenica scorsa, quel 3-0 sulla Recanatese costato la panchina al tecnico leopardiano Giacomo Filippi.

La probabile formazione della Civitanovese: Petrucci; Rizzo, Ruggeri, Passalacqua, Rossetti; Toccafondi, Capece, Giandomenico, Pierfederici; Bevilacqua, Spagna.

Francesco Rossetti