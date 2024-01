Juniores nazionale. Prato, un derby amaro

Non poteva esserci inizio peggiore di 2024 per la Juniores nazionale del Prato che in un solo colpo vanifica quanto di buono fatto nella parte conclusiva del 2023. I biancazzurri cadono infatti a sorpresa al Parrocchiale di Mezzana contro il fanalino di coda del girone, quell’Aglianese che finora aveva concesso vittorie un po’ a tutte le rivali. Stavolta invece i neroverdi hanno piazzato il colpaccio nel derby, costringendo al ko per 1-0 i cugini biancazzurri. A decidere la sfida è stata la marcatura di Ostili. Inutili i tentativi di pervenire al pareggio da parte dei ragazzi di mister Ridolfi: la retroguardia ospite è rimasta sempre ordinata, e alla fine ha portato a casa i tre punti. Un ko che per la Juniores nazionale del Prato significa scendere in sesta piazza, a sei punti di distacco dal duo di capolista composto da Forlì e Piacenza. Ma dietro anche a Ravenna, Corticella e Pistoiese. L’amaro in bocca aumenta se si pensa che la Pistoiese ha perso 3-0 in casa con la Victor San Marino, e che il Forlì non è andato oltre lo 0-0 con l’Imolese. L’Aglianese nonostante il successo è sempre ultima ma adesso il distacco da Mezzolara e Victor San Marino è di tre punti. Ulteriore nota negativa per il Prato: non avere fatto gol alla difesa peggiore del campionato.