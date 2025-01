Juniores nAZIONALE. San Marino fa pari con il Ravenna. Lo United va ko

Primo appuntamento dell’anno e del girone di ritorno nel campionato Juniores nazionale per San Marino e United Riccione. I biancazzurri del Titano si sono presi un punto sul campo del Ravenna penultimo della classe (1-1, a segno Mhilli). Niente punti, invece, al ’Nicoletti’ per lo United Riccione che, in un altro derby, ha lasciato tutto nelle mani del Forlì. Il San Marino sale, così a quota 19 in classifica, a un passo da Imolese e Sammaurese. Lo United resta fanalino di coda.

Juniores nazionali. Girone E (14ª giornata): Imolese-Corticella 0-0, Piacenza-Vis Modena 1-0, Progresso-Spal 6-0, Ravenna-San Marino 1-1, Sammaurese-Lentigione 3-1, Sasso Marconi-Fiorenzuola 0-2, United Riccione-Forlì 0-3.

Classifica: Piacenza, Fiorenzuola 33; Cittadella Vis Modena 26; Imolese, Sammaurese 20; San Marino 19; Forlì 17; Lentigione 16; Progresso 14; Corticella 13; Sasso Marconi 9; Ravenna 7; United Riccione 5.