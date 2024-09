Juniores Nazionali e Regionali. Goleada del Seravezza nel derby. Occasione persa per il Pietrasanta

Risultati in chiaro scuro nell’ultimo turno dei campionati Juniores nazionale e regionale. E proprio nel Nazionale spicca la goleade del Seravezza che coglie così nel derby provinciale i primi tre punti stagionali.

Nazionale. Seravezza Pozzi da record. Contro il malcapitato Ghiviborgo è, addirittura, 11-0. Poker di Alberti, tris di Condè, doppio Cini e singoli di Baldoni e Botrugno. "Prestazione straordinaria di tutti. Avanti così", commenta Massimo Taurino.

Classifica: Tau Altopascio, Grosseto e Prato 6; Pistoiese e Fezzanese 4; Seravezza Pozzi e Livorno 3; Figline e Città di Pontedera 1; Follonica Gavorrano, Tuttocuoio, Zenith Prato e Ghiviborgo 0.

Regionale Èlite. Il Forte dei Marmi 2015 impatta 0-0 contro l’Affrico. "Bella partita e bella prestazione - argomenta Giacomo Vannoni -. Avevamo diverse assenze ma i ragazzi ci hanno provato. Sono soddisfatto, peccato solo per le occasioni fallite da Simonini e Luchini".

Classifica: Maliseti Seano 9; Sestese e Fucecchio 7; Perignano e Bellariva 6; Affrico e Lastrigiana 5; Forte dei Marmi 2015, Lampo Meridien e San Giuliano 4; Firenze Ovest, Cecina e Pontassieve 3; Arezzo Academy 1; Atletico Piombino e Bibbiena 0.

Regionale. Il Pietrasanta va avanti 2-0 a Quarrata, nel primo tempo, ma alla fine si deve accontentare del 2-2. A segno Tartarelli e Manfredi. "Un peccato di gioventù - osserva Luigi Troiso -. Siamo la squadra più giovane del campionato e quindi pecchiamo in furbizia. Abbiamo più volte sprecato l’occasione di chiudere la partita e così al 95’ siamo stati recuperati. Dispiace ma la prestazione c’è stata". Male il Capezzano Pianore che perde 2-0 a Montecatini. Fa ammenda Gianluca Di Cola: "Brutta prestazione e di cui mi assumo la responsabilità". Non va meglio al Lido di Camaiore sconfitto 3-1 dal Pietra 2004. Vano il’illusorio vantaggio di Pagano. Non fa drammi Daniele Del Chiaro: "Male il risultato ma la prestazione è stata positiva e credo proprio che il pareggio ce lo saremmo ampiamente meritati".

Classifica: Pietra 2004, Atletico Lucca, Montecatini, San Marco Avenza e Larcianese 6; Pietrasanta e Csl Prato 4; Capezzano Pianore, Poggio a Caiano e Lanciotto 3; Academy Porcari, Folgor Marlia, Quarrata e Montelupo 1; Lido di Camaiore, Capostrada, Giovani Nova e Lunigiana-Pontremolese 0.

Settembre Lucchese. Va al Forte dei Marmi 2015 la stracittadina, valevole per i quarti di finale, contro la Real Forte Querceta. Carpentieri porta avanti il Forte, ma Lazzarini e Russo ribaltano tutto. Nel finale arriva il definitivo 2-2 firmato da Darzeza. Ai rigori è il Forte a spuntarla; Forte che in semifinale se la vedrà contro il Ghiviborgo. Torneo finito per il Capezzano Pianore che perde 2-1 contro l’Atletico Lucca. Vano il centro di Guidi.

Sergio Iacopetti