Juniores nazionali. Fezzanese sfida la vicecapolista. Assalto all’Aquila Montevarchi

La ventiduesima giornata del girone F degli juniores nazionali si svolge in anticipo oggi pomeriggio. La Fezzanese riceve alle 15.30 al ‘Cimma’ di Pagliari l’Aquila Montevarchi una delle squadre più forti del girone attualmente collocata al secondo posto in classifica. La terna arbitrale designata è tutta di Spezia: direttore di gara Lorenzo Lena con assistenti Alessandro Nista e Francesco Rabito. Per l’equipe di Giulio Ponte è il secondo confronto consecutivo con l’elite del girone, avendo giocato sabato scorso sul campo della capolista Tau Altopascio perdendo con un punteggio pesante ben 5-0. Fezzanoti che vorranno perciò riscattarsi e rilanciarsi in classifica per cercare di riconquistare il quinto posto che vale la partecipazione ai playoff.

Proprio l’ultima sconfitta li ha fatti scivolare al sesto posto staccati di tre punti dal San Donato Tavarnelle. Tra i verdi c’è grande fiducia in quanto nella gara d’andata in Toscana si imposero, a sorpresa, per 1-0 e vorranno pertanto bissare tale prestigioso successo che è l’unica sconfitta subito dai montevarchini in tutta la stagione i quali in trasferta sono ancora imbattuti. Le altre partite della giornata: Figline-ServezzaPozzi, Ghiviborgo-Cenaia, Livorno-Tau Calcio, Ponsacco-San Donato Tavarnelle, Poggibonsi-Pontedera, Sangiovannese-Certaldo.