JUNIORES PROVINCIALE. Il Cf2001 non fallisce: Tobbiana ko

Soffre ma vince ancora il Cf2001 nel campionato Juniores provinciale. La capolista si impone col punteggio di 2-1 nello scontro esterno all’Aiazzi sul Tobbiana e mantiene un punto di vantaggio sulla Pietà 2004 (anche se però quest’ultimi hanno una partita disputata in meno). Decisive per la prima della classe le reti di Iacolino e Cipriani che annullano il gol locale messo a segno da Scorza. A sua volta la seconda della classe vince sulla Galcianese. Il match al Faggi è però più agevole e finisce col risultato di 4-1 per i locali, in gol con Innocenti, Scrima, Cocci e Giraldi. Per i biancazzurri a referto Bacciotti. Scorrendo risultati e classifica, il Montemurlo Jolly blinda il quarto posto col successo 2-0 a Vaiano contro la Valbisenzio Academy con reti di Saitta e Marku. Bene anche il Mezzana col 2-1 casalingo al cospetto dello Jolo con marcature di Boci e Lazzerelli. Perde il Vernio 2-0 in casa col Settimello. Festeggia 2-1 il Prato Nord su La Querce.