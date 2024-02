Juniores provinciali. Il San Piero è in ritmo. Una stagione al vertice

Gli Juniores provinciali del San Piero a Sieve stanno disputando una stagione da protagonisti e sono al vertice del girone B, con due punti di vantaggio sulla Settignanese. "Dopo la retrocessione dal campionato Juniores regionale della scorsa stagione - dice il ds Gabriele Olof Lelli - la società ha deciso di investire su una nuova gestione della squadra Juniores con l’obiettivo di lottare per le prime posizioni. Con l’arrivo del mister Alberto Massai, rientrato ad allenare la compagine sanpierina, il collettivo biancorosso ha espresso da subito un calcio interessante". Inoltre Lelli tiene a precisare: "La squadra è stata rafforzata da alcuni innesti di giocatori provenienti da club limitrofi e da ragazzi promossi dalla formazione Allievi".

Al giro di boa, il San Piero a Sieve si trova in testa davanti a sodalizi molto accreditati come Settignanese, Isolotto e Rifredi. L’ottimo lavoro svolto dal mister e dallo staff ha messo sotto i riflettori alcuni ragazzi che sono entrati a far parte della prima squadra, con l’esordio in Promozione.

"La società è consapevole - afferma il presidente Azzini - che investire sui propri giovani permette in futuro di avere un bacino di ragazzi dove attingere per la prima squadra e coinvolgere sempre più il paese e il territorio". Nell’ultima partita di campionato gli Juniores del San Piero hanno superato 8-0 il Sesto, quinto in graduatoria, con lo scatenato bomber Tirinnanzi autore di 4 reti.

Rosa giocatori e staff. Portieri: Stefano Fusi, Lorenzo Orlandi, Giacomo Berti. Difensori: Francesco Zanieri (cap.), Giovanni Mele, Lorenzo Pierli, Lorenzo Impemba, Pietro Pacini, Diego Santelli, Alberto Cafu Xhafa, Luca Gencarelli. Centrocampisti: Dimitry Degl’Innocenti, Tommaso Bastiani, Matteo Cerretelli, Niccolò Galeotti, Pietro Bettini, Frederiko Harushaj, Claudio Hohxa, Antonio Mancini. Attaccanti: Valentino Tirinnanzi, Lorenzo Albisani, Lorenzo Merolla, Diego Menetti, Edoardo Seneci, Pietro Chiaramonti. Vice allenatori Francesco Lavacchini e Filippo Galeotti, team manager Stefano Zanieri, dirigenti Juri Chiaramonti e Franco Merolla.

Francesco Querusti