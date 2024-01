Juniores. Rappresentativa Toscana sfida l’Under 18 Viola

Nuovo appuntamento, il primo del 2024, per la Rappresentativa Toscana Juniores di mister Nicola Massai che torna in campo per un’amichevole con gli Under 18 della Fiorentina. Si gioca stamani, con inizio alle 11,30, al Viola Park. La scorsa settimana la Rappresentativa Toscana Juniores aveva vinto 3-1 contro gli Juniores nazionali del San Donato Tavarnelle al termine di una bella partita. Le formazioni delle squadre.

Rappresentativa Toscana: Frizzi (Montespertoli), Bucciantini (Zenith), Fiorentini (Cecina), Morozzi (Fortis Juventus), Mancini (Castelfiorentino), Belluomini (Pontebuggianese), Colzi (Rondinella), Tassi (Firenze Ovest), Mazzi (Foiano), Ciotola (Sestese), Fiaschi (Sinalunghese). A disp. G. Paoli (Casentino), Milano (Cecina), Banti (Fucecchio), De Luca (V.Mazzola), D. Paoli (Scandicci), Agostini (Fucecchio), Moretti (Zenith), Vanni (San Miniato B.), Grillo (Scandicci), Asara (Maliseti). All. Massai.

San Donato Tavarnelle: De Carlo, Tronca, Andrei, Rossi, Ferraro, Gistri, Pazzagli, Calonaci, Perini, Del Zotto, Manzini. A disp. Marinai, Marchiani, Pierucci, Vettori, Di Benedetto, Bacci, Calamai. All. Lacchi.

