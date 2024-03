Juniores regionale. K Sport è la regina

La Juniores Regionale K-Sport Montecchio Gallo (foto) è matematicamente vincitrice del girone A. In virtù del pareggio casalingo senza reti del Marina Calcio ai cospetti di un sempre ostico Vismara, i ragazzi di mister Gabriele Bartolucci trionfano nel proprio raggruppamento con tre turni di anticipo. Nello specifico sono dieci i punti che distaccano la capolista K-Sport Montecchio Gallo dall’inseguitrice Marina Calcio a tre gare dal termine. Il Montecchio Gallo resta ora in attesa di conoscere quali saranno le due avversarie che sfiderà nel triangolare finale, che decreterà poi la vincente che avrà accesso alla fase nazionale. Per i biancorossoblu si tratta del secondo successo consecutivo, in virtù del primo posto ottenuto nella scorsa Stagione Sportiva, maturato dopo aver superato nella gara di spareggio i pari età dell’Urbania Calcio allo Stadio "Calbi" di Cattolica. Una bella soddisfazione per il club che punta moto sul settore giovanile. am.pi.