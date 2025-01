Juniores Regionali Elite. La Lastrigiana frena il Maliseti Seano

La Sestese è in fuga. Contro il Fratres Perignano, i rossoblù di Sesto Fiorentino vincono con un pirotecnico 6-3 e consolidano ulteriormente la vetta. Ora i punti di vantaggio sono addirittura tredici. L’Affrico viene sconfitto 2-1 in casa del Bibbiena e perde la scia, ma resta al secondo posto. Inoltre deve ringraziare il Fucecchio che non ne approfitta e pareggia 1-1 contro il Forte dei Marmi. Non conquista l’intera posta neanche il Maliseti Seano, 0-0 contro la Lastrigiana.

In zona retrocessione si è giocata Arezzo Academy-Atletico Piombino, importante occasione per i padroni di casa contro l’ultima in classifica, ma visto l’1-1 finale mancano l’assalto alla Firenze Ovest. I fiorentini mantengono le distanze grazie al pareggio 1-1 a San Giuliano. Il Pontassieve, penultimo, viene sconfitto 2-0 dalla Floriagafir e deve rimboccarsi le maniche per risalire la brutta posizione in graduatoria. L’altro posticipo, una sfida di metà classifica tra Lampo Meridien e Sporting Cecina, termina 4-1 per gli ospiti. Un campionato che mette in vetrina tante giovani promesse pronte per la prima squadra.