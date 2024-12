Juniores regionali: gli avenzini finiscono in 9. La Pontremolese dilaga in casa della San Marco

San Marco Avenza

2

Pontremolese

5

SAN MARCO : Fedele, Luciani, Borghini, Gambogi, Toracca, Scopis (77’ Cantinotti), Grassi (57’ Bernava), Petriccioli, Antonelli, Tonelli, Chelucci. All. Leone.

PONTREMOLESE: Beghini, Domenichini, Necchi Ghiri, Ferri, Gargiulo (74’ Romito), Arrighi, Santoni, Pezzoni, Di Santo (67’ Mastrini), Lazzeroni (65’ Lucchini), Pifferi (69’ Ghiselli). All. Guastini.

Arbitro: Lazzerini di Carrara.

Marcatori: 12’ Toracca (S), 22’ rig. e 46’ Arrighi (P), 62’ Lazzeroni (P), 79’ e 86’ Ghiselli (P), 91’rig. Cantinotti (S).

Note: espulsi: 56’ Gambogi (S) per fallo ultimo uomo, 59’ Toracca (S) per proteste.

– La Pontremolese formato trasferta si congeda dal 2024 nel miglior modo possibile con un netto 5-2 messo in cantiere in casa dei cugini della San Marco Avenza, settima forza del campionato regionale Juniores che ha concluso il girone di andata. La rivisitata formazione di Guastini ha centrato una vittoria importante e tre punti vitali al termine di una gara che si è decisa nei primi 17’ minuti del secondo tempo, dopo che i primi 45’ erano finiti sull’1-1. La formazione rossoblù diretta da Leone fin dalle prime battute ha aggredito Ferri e compagni costretti sulla difensiva fino alla rete di Toracca realizzata dopo 12 minuti. Sull’onda dell’entusiasmo i rossoblù cercano il raddoppio, ma la difesa ospite ribatte colpo su colpo con una ritrovata personalità fino al 22’, quando per un tocco di mano in area la Pontremolese ottiene un penalty che Arrighi trasforma per il pareggio. Sull’1-1 Guastini cambia tema tattico e il palleggio-qualità dei rossoblù si scontra con la velocità, la grinta e la determinazione dei lunigianesi che ad avvio di ripresa su una punizione dello specialista Arrighi passano a condurre. In vantaggio di una rete e di 2 uomini (espulsi Gambogi e Toracca in 4 minuti) per gli azzurri la gara si fa in discesa, con Lazzeroni che al 62’ in pratica chiude la contesa con la rete del 3-1 su pregevole assistenza di Pifferi. La San Marco ci prova ma si espone a letali ripartenze che producono la doppietta di Ghiselli. Sul fischio finale il rigore di Cantinotti fissa il risultato definitivo.

Ebal