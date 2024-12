Juniores. Riccione, basta il gol di Sapori per chiudere in bellezza il 2024

È bastato il gol realizzato da Sapori alla Femminile Riccione per prendersi tutto sul campo del Pgs Smile (1-0). Un successo che permette alle ragazze della Perla Verde di non perdere la vetta della classifica, ancora condivisa con l’Accademia Spal che a sua volta non ha lasciato scampo all’Original Celtic Bhoys. Un cammino praticamente perfetto quello delle biancazzurre che lo scorso fine settimana hanno chiuso il girone d’andata e dato il là alla sosta invernale. Il campionato, infatti, tornerà a far parlare di sè dalla fine del prossimo mese di gennaio. Appuntamento al 2025.

Juniores (11ª giornata): Inter Club Parma-Reggiana 0-5, Modena-Ravenna 8-1, Original Celtic Bhoys-Accademia Spal 1-8, Pgs Smile-Femminile Riccione 0-1. A riposo Fossolo 76 e Piacenza.

Classifica: Accademia Spal, Femminile Riccione 21; Modena 16; Piacenza 15; Reggiana 14; Original Celtic Bhoys 10; Fossolo 76, Ravenna 4; Pgs Smile 3; Inter Club Parma 0.