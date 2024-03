Juventus U23-Pontedera 1-1, buon punto per i granata

Alessandria, 10 marzo 2024 – Terzo risultato utile consecutivo per il Pontedera, tornato dalla trasferta di Alessandria, contro la Juventus Next Gen, con un pareggio (1-1). Passata in vantaggio dopo appena 2' grazie ad un'autorete del difensore Savona, la squadra granata è stata raggiunta nel cuore della prima frazione da un destro da fuori area di Sekulov sbucato tra una selva di gambe.

Per 70' la partita del Pontedera è stata principalmente di contenimento e di attenzione difensiva, contro un avversario che ha messo in mostra le indiscusse qualità tecniche dei suo giocatori. Poi, quando la spinta dei baby bianconeri si è ridotta, la squadra di Canzi ha potuto alzare il baricentro e conservare il pareggio senza correre particolari rischi. Prossimo impegno, sabato in casa contro la Spal.

s.l.