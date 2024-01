Keqi: "Montevarchi, il gol mi ha sbloccato"

di Giustino Bonci

"Il segreto di una vittoria così importante? Il lavoro serio e assiduo. Alla fine l’impegno paga sempre e la prova di domenica scorsa lo dimostra. Dedichiamo i tre punti all’intero ambiente, alla società e ai tifosi e confidiamo di ripeterci con lo stesso orgoglio e temperamento".

Max Adami l’alter ego in panchina dello squalificato Calori, ha analizzato a bocce ferme il 3-2 dell’Aquila sul Tau Altopascio, aggiungendo di aver coronato il sogno di guidare da bordo campo la squadra della quale ha difeso la porta nei primi anni 2000. All’indomani di un successo casalingo ritrovato dopo 86 giorni, inoltre, il rafforza la convinzione che il risultato non sia figlio di un incontro combattuto e sempre sul filo del rasoio perché, di fatto, l’esito finale non è mai stato in discussione. Certo, per qualche minuto le reti di Capparella e Noccioli, dimezzando il vantaggio, hanno creato qualche brivido alla tifoseria montevarchina ma Muscas e compagni non sono mai sembrati in affanno, mostrandosi superiori a un avversario quotato e dalla difesa solida. Oltre a migliorare la classifica – ora sono tre le lunghezze di vantaggio sulla zona play-out – l’acuto di domenica scorsa ha portato in dote agli aquilotti altre note liete. In primo luogo il nono gol di Edoardo Priore che continua a puntare la vetta dei marcatori del torneo, ma anche le conferme a centrocampo del talentuoso Bontempi, di Muscas, l’altro ieri capitano per la squalifica di Lischi, la crescita dei giovanissimi come Lucatuorto, Quaresima e Boncompagni e le prime soddisfazioni sotto porta di Boiga e Keqi. Proprio quest’ultimo ha siglato il 3-1 nel momento in cui, a metà ripresa, gli amaranto lucchesi stavano producendo il massimo sforzo per pareggiare: "Devo ringraziare soprattutto Rufini – ha affermato il centravanti italo-albanese – perché mi ha servito un bel pallone in profondità. Ci ho creduto, segnando un gol prezioso in quella fase, dopo aver vinto il duello uno contro uno con un difensore. E’ stato emozionante, poi, correre sotto la Curva Sud per esultare. Spero di farlo molte altre volte".

Oggi, intanto, riprendono gli allenamenti dei rossoblù in vista di una trasferta da sfruttare domenica prossima al Favilli-Pennati di Cenaia. Rientreranno dalla squalifica l’allenatore Calori, il jolly Lischi e il difensore Virgillito. Con un post sui social, infine, la società rossoblù ringrazia gli sportivi per l’attaccamento ai colori: nelle otto gare interne dell’andata il Brilli Peri ha registrato la media lusinghiera di 691 spettatori a partita.