La 20ª giornata. La Fermana frena la Carrarese, pari tra Spal e Vis

Occhi puntati verso la parte alta della classifica, verso il duello a distanza tra Cesena e Torres. Bianconeri impegnati in casa con l’Olbia, sardi impegnati in casa contro la Recanatese. Da non perdere anche Ancona-Virtus Entella, un match tra due deluse del girone d’andata. Intanto ieri la Fermana ha fermato la Carrarese ed è finita pari anche tra Spal e Vis Pesaro.

Serie C. Girone B (20ª giornata): Juventus Next Gen-Pescara e Torres-Recanatese (ore 14), Ancona-Virtus Entella, Cesena-Olbia, Perugia-Lucchese e Pineto-Gubbio (16.15), Sestri Levante-Pontedera (ore 18.30). Ieri: Arezzo-Rimini 1-0, Fermana-Carrarese 0-0, Vis Pesaro-Spal 1-1.

Classifica: Cesena 46; Torres 44; Carrarese 35; Pescara 32; Perugia 30; Pontedera 29; Pineto 27; Arezzo 26; Virtus Entella, Lucchese, Gubbio 24; Rimini, Recanatese 23; Ancona 21; Spal, Vis Pesaro 20; Juventus Next Gen 19; Sestri Levante 18; Olbia 17; Fermana 14.