La 20ª giornata. La Vis aspetta la Spal, mentre la Carrarese fa visita alla Fermana La 20ª giornata del girone di ritorno della Serie C vedrà oggi 3 gare e domani tutte le altre. Spal e Carrarese in trasferta, Cesena e Torres in casa. La classifica vede Cesena e Torres in testa, seguite da Carrarese, Pescara e Perugia.