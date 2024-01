La 21ª giornata. Pontedera senza freni ne fa 4 alla Fermana e vola al terzo posto

Non bada a spese il Pontedera. Contro la Fermana ultima della classe i toscani ieri d’anticipo hanno calato il poker e raggiunto la Carrarese al terzo posto in classifica. Oggi, mentre la Torres sarà impegnata al ’Romeo Neri’, il Cesena andrà a bussare alla porta della Spal per cercare di mantenere il primo posto in classifica.

Serie C. Girone B (21ª giornata). Ieri: Pontedera-Fermana 4-0. Oggi: Virtus Entella-Pineto, Recanatese-Juventus Next Gen (ore 14), Olbia-Vis Pesaro, Rimini-Torres (16.15), Gubbio-Ancona (ore 18.30), Carrarese-Arezzo, Lucchese-Sestri Levante e Spal-Cesena. Domani: Pescara-Perugia (ore 20-30).

Classifica: Cesena 49; Torres 47; Carrarese, Pontedera 35; Perugia 33; Pescara 32; Gubbio 30; Entella, Pineto 27; Arezzo 26; Lucchese 24; Rimini, Recanatese 23; Juventus U23 22; Ancona 21; Spal, Vis Pesaro 20; Sestri Levante 18; Olbia 17; Fermana 14.