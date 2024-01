La 23ª giornata. Si gioca in Toscana il match ad alta quota tra Carrarese e Torres Si conclude la 23ª giornata del girone B di Serie C con la partita tra Romeo Neri e Carrarese. Nel pomeriggio, attenzione su Olbia-Arezzo e Carrarese-Torres. Cesena in testa alla classifica con 53 punti.