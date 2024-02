La 26ª giornata. La Torres si rialza con la Lucchese

La Torres si rialza in casa della Lucchese, mentre la Carrarese si tiene stretto il terzo posto battendo il Gubbio. Continua l’ottimo momento della Juventus Next Gen che riesce a prendersi tutto in casa contro il Sestri Levante. Finisce in pareggio la sfida tra Olbia e Virtus Entella in Sardegna con i liguri che agganciano il Rimini a quota 32.

Serie C. Girone B (26ª giornata): Pontedera-Pineto 2-3, Recanatese-Rimini 1-4, Pescara-Spal 1-2, Cesena-Arezzo 1-0, Olbia-Virtus Entella 1-1, Lucchese-Torres 0-2, Juventus Next Gen-Sestri Levante 1-0, Carrarese-Gubbio 2-0, Vis Pesaro-Ancona 2-2, Perugia-Fermana 1-0.

Classifica: Cesena 65 punti; Torres 53; Carrarese 48; Perugia 46; Gubbio 43; Pescara 41; Pontedera 39; Juve Next Gen 36; Pineto 33; Rimini, Virtus Entella 32; Arezzo, Lucchese 31; Vis Pesaro, Ancona 29; Sestri Levante 28; Spal 27; Recatanese 24; Olbia 21; Fermana 17.