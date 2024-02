La 26ª giornata. Si parte con 4 gare. Occhi puntati su Spal e Pineto Inizia oggi il turno infrasettimanale di Serie C, con quattro partite in programma. Il Rimini tiene d'occhio Pontedera-Pineto e Pescara-Spal, mentre la giornata si chiuderà giovedì con Carrarese-Gubbio. In testa la classifica vede il Cesena con 62 punti.