La 37ª giornata. Derby toscano tra Lucchese e Carrarese. Il Pineto va a Ferrara Le ultime due giornate del Girone B della Serie C vedono ancora molte squadre in lotta per il decimo posto. Il Rimini osserva attentamente gli scontri tra Lucchese e Carrarese, e Spal e Pineto. La classifica è ancora aperta.