La Baldaccio si tinge di rosa. Ecco le ragazze di Municchi

di Claudio Roselli

ANGHIARI

Evento storico per Anghiari anche dal punto di vista sportivo: per la prima volta, infatti, dopo 125 anni di vita la Baldaccio Bruni può contare su una squadra di calcio tutta al femminile, che ha già dato il via alla nuova stagione agonistica. La presentazione del nuovo team, chiamato Baldaccio Woman e arrivato dal Vivi Altotevere Sansepolcro, si è tenuta lunedì scorso – primo giorno di preparazione - ad Anghiari alla presenza degli sponsor, del presidente Maurizio Lacrimini, del responsabile del settore giovanile Antonio Moretti e del dirigente Alessandro Graziotti; per l’amministrazione comunale erano invece presenti il consigliere con delega allo sport, Tommaso Romanelli e l’assessore al turismo Ilaria Lorenzini, che hanno rivolto un in bocca al lupo alla squadra e alla società e si sono detti orgogliosi di ospitare per la prima volta una squadra di calcio femminile, che rappresenta un segnale di crescita del movimento calcistico anghiarese e dello sport in generale. Lo staff tecnico della Baldaccio Woman, che parteciperà a un impegnativo campionato di Promozione toscana, è composto dall’allenatrice Silvia Municchi, dal suo vice Marco Fontanelli, dall’assistente tecnico Luca Lacrimini, dal preparatore dei portieri Luca Beretti e dal preparatore atletico Stefano Socali.

Il coordinatore del settore femminile è Claudio Cherubini, mentre Francesca Verdini è la nuova team manager. Emanuele Carini è stato scelto come addetto al campo di gara ed Evelyne Muscia addetta alla preparazione del materiale di gara; infine, Giancarlo Rosmini si occuperà della segreteria. "Siamo molto orgogliosi di essere rappresentati in Toscana da una squadra femminile che porterà in giro per la regione il nome di Anghiari e della Baldaccio Bruni, realtà calcistica storica - hanno commentato Romanelli e Lorenzini – e da parte di tutta l’amministrazione comunale rivolgiamo un augurio alle ragazze e a tutta la società in generale che si è dimostrata ancora una volta capace di crescere e di evolversi". Per completare l’organico sono state inserite nella rosa due giocatrici: Emma Sofia Landi e Asia Locchi, entrambe classe 2009. Le squadre del campionato di Promozione Toscana sono 14; oltre alla Baldaccio Bruni vi sono Fc Pistoiese, Galcianese (Prato), Firenze City Sporting Club, C. Popolare Trebesto (Lucca), San Vitale Candia (Massa), Academy Livorno, Zenith Prato, Atletico Lucca, Faella, San Piero a Sieve, Poggibonsi, Atletico Leona Levane e Rondinella Firenze. Tre dunque le compagini dell’Aretino: con la Baldaccio ci saranno le due valdarnesi, Atletico Leona Levane e Faella.