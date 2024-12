La Barcaccia rompe il ghiaccio: primo hurrà

Il bomber Boretti consegna big-match e primato in coabitazione al Celtic Cavriago. I biancoverdi piegano la Cerredolese, team del momento del girone E di Seconda categoria, e affiancano in vetta lo United Albinea al terzo pari di fila dopo il 2-2 col Real Casina. Per i pedecollinari non bastano i due penalty realizzati da Kessabi; i biancorossi rispondono sempre col terzino Manuel Mercati e proprio al 90’ col baby Taullau.

Hurrà casalingo all’inglese per la Borzanese che regola il Fellegara: gol-lampo di Tejeda, abile a rientrare e a fulminare dal limite, quindi bis in contropiede di Farris. Ci ha preso gusto il Puianello al 2° hurrà di fila sempre in trasferta, questa volta sul campo del Roteglia sorpassato in terzultima piazza. Match-winner il folletto Ciarlone, autore di una doppietta e steso in area per il penalty imbucato da Tessitori. I locali avevano sbloccato dagli undici metri con Borelli che poi accorcerà sul 2-3, mentre per gli ospiti completa il poker l’attaccante Albertini. Si conferma capolista il Novellara (D) che supera il Reggiolo grazie a Bellesia. Riparte la Virtus Mandrio che esulta nel derby delle frazioni di Correggio contro il San Prospero. Decisiva la panchina da cui arrivano i guizzi all’83’ del bomber D’Elia che insacca di testa, quindi gol a porta vuota di Marcello Lugli. Zona Cesarini maledetta per la Saxum United raggiunta dal San Faustino grazie alla doppietta del bomber Lettieri che insacca in mischia per il definitivo 2-2. Cittadini a segno con la stilettata di Francia e l’incornata di Faccia su traversone dello stesso Francia.

In Terza allunga a +5 lo Sporting Cavriago che piega un tonico Cadelbosco col colpo di testa sul secondo palo di Sonko e poi controlla la partita. Un gagliardo Vetto ribatte colpo su colpo contro la vice-capolista Cavriago, imponendole il nulla di fatto; positivo rientro a casa per il figlio d’arte Maicol Peila approdato in estate al Real Casina. Secco tris del Rivalta al Collagna sempre vittima del mal di trasferta: double di Marguglio e sigillo di Malafronte, mentre Cortenova, rientrato fra i pali, blinda la porta sull’1-0.

Rompe il ghiaccio la matricola Barcaccia (Prima categoria) che piega nella ripresa il Lesignano e si leva la maglia nera. Apre in mischia Vogli e bis in contropiede del rientrante puntero Falbo. Cala il settebello di hurrà in stecca la Virtus Correggio che espugna Corlo grazie a Luca Santini. Stesso score per il Campogalliano che centra il blitz sulla Campeginese punturata al 15’ da Durantini. Si complica la vita, ma alla fine esulta la Rubierese al "Valeriani" contro una Madonnina capace di risorgere dal 2-0 della prima frazione al 2-2 nella ripresa; decisiva la tripletta del bomber Remigini. Il classico gol dell’ex di Buoli gela il Guastalla che esce con l’1-1 da Viadana; rossoblù in buca col gol di rapina di Allai, ben appostato su corta respinta del guardiano Saccenti. Torna al successo la FalkGalileo che doma (3-2) il Boca Barco ridotto in 10 al 33’ per il rosso diretto a Lucano, ma capace di passare con la spizzata del centrale D’Antonio. Il bomber Attolini guida la rimonta guadagnandosi e trasformando un penalty e calando il tris su assist di Redo; nel mezzo diagonale del baby Abbatiello e penalty ospite di Pivetti.