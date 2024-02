La capolista. Alfonsi: "Civitanovese, concentrati su di te»

Entusiasmo alle stelle in casa Civitanovese che, con la vittoria di domenica scorsa ai danni dell’Urbania (1-4, ndr), ha consolidato il primato nella graduatoria, salendo a quota 39 punti. Quando mancano nove giornate al termine del campionato, la classifica vede il team rivierasco allungare sulle inseguitrici, eccetto il K Sport Montecchio Gallo e il Montefano. "Ma guai a pensare agli altri e a dove arriveremo" avverte il tecnico Sante Alfonsi.

Intanto, è arrivata una vittoria: cosa vi ha portati a quella grande reazione dopo il gol preso a freddo?

"L’avevamo approcciata bene – spiega l’allenatore rossoblù –, con trame di gioco interessanti. Siamo stati sfortunati su un episodio e abbiamo subito lo svantaggio, poi non ci siamo disuniti e siamo stati abili a recuperarla, per andare in vantaggio e chiuderla nella ripresa. A fare la differenza è stata la mancanza di paura da parte dei ragazzi: sono contento per il risultato e per la prestazione".

Tutti hanno realizzato una grande prova, in particolare Strupsceki.

"Sono felice per Alex perché nell’ultimo periodo aveva giocato meno. Domenica, ho schierato Ercoli, che ha fatto molto bene, e mi è dispiaciuto lasciare in panchina uno come Ruggeri. Sono tutti ragazzi encomiabili".

Non crede che con quel successo avete dato un bel segnale al campionato?

"Non ci sono segnali da dare e dietro c’è sempre il K Sport, che ha vinto ed è molto forte. Pensiamo solamente a giocar bene e a divertirci".

Domenica ospitate il Montegranaro, un altro bel banco di prova.

"Certamente. Come rosa hanno l’imbarazzo della scelta, oltre che Perpepaj infortunato. Ieri sono stati sfortunati, perciò verranno a Civitanova con il dente avvelenato".

Francesco Rossetti