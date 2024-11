La capolista. Chiesanuova imbattuto. Ora tre esami di maturità

L’appetito vien mangiando recita il proverbio e il Chiesanuova è davvero insaziabile. I biancorossi domenica si sono ripresi la vetta dell’Eccellenza in solitaria battendo 2-0 il Monturano (reti a firma di centrocampisti che non avevano ancora segnato, Tanoni e Pesaresi) ed hanno aggiunto un’altra settimana da invincibili. I ragazzi di Mobili non hanno mai perso dall’inizio della stagione arrivando all’incredibile cifra di 17 incontri utili. Domenica non è stato il miglior Chiesanuova, sia per merito degli ospiti (aggressivi e ben disposti tatticamente) sia per inconsuete imprecisioni dei padroni di casa nella costruzione del gioco. Ma anche per questo motivo la vittoria "sporca" come l’ha ribattezzata a termine del match Mobili, assume ancor più importanza e d’altra parte non si dice che è tipico delle grandi squadre, quelle forti anche mentalmente, vincere quando non brillano? Da questa settimana, senza più impegni infrasettimanali, il Chiesanuova tornerà a lavorare più normalmente e riacquistare freschezza mentale e fisica. Serviranno perché il calendario riserva una dopo l’altra ora 3 partite pazzesche contro le formazioni che inseguono: trasferte a Montecchio e Urbania con in mezzo la gara interna con la Maceratese. Sfide che diranno molto sulle velleità del Chiesanuova ma l’andamento del campionato, in continuità con quello passato, attesta che il club del presidente Bonvecchi reciterà un ruolo di primo piano. E di sicuro sente meno la pressione rispetto ad esempio alla Rata. Qui l’unica preoccupazione è legata all’infermeria dato che domenica Sopranzetti e Trabelsi sono usciti anzitempo. Da ieri sono ufficiali data e sede della finale di Coppa Italia che il Chiesanuova giocherà contro l’Urbania. La sede sarà il "Bianchelli" di Senigallia con fischio di inizio alle 16 di sabato 21 dicembre.

Andrea Scoppa