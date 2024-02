La capolista CIVITANOVESE a Urbania. Alfonsi: "È una squadra che ha feeling con il gol, dovremo chiudere bene gli spazi»

"Contro l’Urbania servirà grande personalità, per il futuro dobbiamo continuare a giocare sereni e spensierati". Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, getta lo sguardo sulla sfida in programma domenica, con i rossoblù impegnati alle 15 sul campo dell’Urbania. "La formazione di Omiccioli – dichiara l’allenatore – sta dimostrando il suo valore, ma anche noi stiamo facendo bene". I prossimi rivali vantano il terzo miglior attacco del torneo, con 24 reti. "Nunez e Mangiarotti sono sempre pericolosi – aggiunge Alfonsi –, dovremo chiudere bene gli spazi". Ieri, il team rivierasco si è allenato al campo centrale: Pablo Becker ha svolto una seduta differenziata per via di un affaticamento muscolare, il fantasista salterà comunque la gara per squalifica. Restano out Andrea Bagnolo, Michele Paolucci e Ivan Visciano, da quest’ultimo, però, arrivano buone notizie: il mediano sta recuperando dallo stiramento muscolare rimediato nel derby contro la Maceratese e il suo rientro in campo potrebbe avvenire prima dei tempi inizialmente previsti, forse tra un paio di settimane. A disposizione per Urbania, sarà invece il nuovo attaccante, classe 2003, Guido Verini: "potrà darci una mano – spiega Alfonsi – e poi è un under: dobbiamo farlo crescere". Alfonsi analizza la vittoria di domenica scorsa sull’Atletico Azzurra Colli (2-0, ndr): "avevo tanta paura di quel match – confessa –, c’erano ancora le scorie della sconfitta con la Rata. Il Colli non è sembrata affatto l’ultima in classifica, ma noi abbiamo sviluppato buone trame di gioco".

Francesco Rossetti