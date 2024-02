La capolista. Civitanovese, in dubbio Becker

Anche Pablo Becker rischia di saltare la gara contro il Montegranaro. Il trequartista argentino in forza alla Civitanovese in questi giorni ha svolto degli allenamenti differenziati dovendo fare i conti con uno stiramento e la sua presenza in vista di domenica è del tutto in dubbio. Stessa situazione anche per il collega di reparto Andrea Bagnolo, che non si è ripreso dall’infortunio, mentre non è ancora rientrata la situazione relativa al 2006 Cesario Mangiacapre, al momento aggregato con la Juniores. Il giocatore non ha mai preso parte agli allenamenti di questa settimana, a quanto pare a causa di differenti vedute con la società. Tutto ok, invece, sul fronte Strupsceki, dopo il leggero affaticamento di Urbania. L’argentino sta bene ed è pronto per domenica quando i rivieraschi, primi a quota 39 punti e reduci dal successo di Urbania (1-4, ndr), ospiteranno il Montegranaro (ore 15) che, con 33 punti realizzati, occupa la quarta posizione in tandem con il Chiesanuova ed eredita la sconfitta di Osimo (0-1, ndr). Considerando le assai probabili assenze di Bagnolo e Becker e quella certa di Mangiacapre, è lecito pensare che Strupsceki possa partire titolare contro i gialloblù, a margine della prestazione superlativa offerta ad Urbania. D’altronde, si tratta di un giocatore che, se in forma, è in grado di imprimere quel cambio di passo fondamentale per ottenere determinati risultati. Restano indisponibili il mediano Ivan Visciano e il centravanti Michele Paolucci. Nessun problema, invece, per quanto riguarda l’attacco e la difesa, dove tutti i componenti sono a disposizione. Un vero e proprio fortino, la retroguardia rossoblù: ha incassato soltanto 11 gol ed è la più forte del campionato, seguita da Maceratese, K Sport Montecchio Gallo Colbordolo (13 reti) e Osimana (14 reti).

Francesco Rossetti