La capolista del bolognese Miramari si dimostra imprendibile. Il Sasso Marconi va ko. Niente da fare col Forlì

Sconfitta casalinga per il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, al ‘Carbonchi’, cade 3-1 con la capolista Forlì guidata dal tecnico bolognese Alessandro Miramari. A causa di questa sconfitta, i gialloblù restano in piena bagarre per non retrocedere, a quota 32 punti, a pari-merito con Corticella e Zenith Prato (con quest’ultima realtà toscana che potrebbe però ricevere una pesante penalizzazione di 7 punti).

Ma venendo alla cronaca i galletti partono forte e, dopo soli tre giri di orologio, trovano il vantaggio con Trombetta, bravo a spedire nel sacco uno splendido lancio di Menarini. Il Sasso accusa il colpo e, nel giro di due minuti, la band di Miramari sfiora il raddoppio con un palo di Gaiola prima e con una gran conclusione di Campagna poi. La pressione biancorossa si fa estenuante e, al 9’, Gaiola sigla il raddoppio con un puntuale tap-in vincente su assist di Macrì.

Metabolizzato lo choc, il Sasso inizia pian piano ad avanzare e, al 41’, riesce ad accorciare le distanze con un bel colpo di testa di Montanaro sugli sviluppi di un corner di Gironi.

Al 7’ della ripresa, il Forlì resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Valmori, con i gialloblù che, galvanizzati per la superiorità numerica, iniziano a premere con maggiore continuità. Ma a trovare il gol sarà ancora una volta la band di Miramari che, al 39’, fissa il punteggio sul 3-1 con un rigore guadagnato da Trombetta e trasformato da Macrì.