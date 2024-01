La capolista non si ferma più. Cittadella, che ripartenza. A Gaggio basta mezz’ora

faro

FARO: Masinara, Fabbri, Venturi, D’Isanti, Farini, Lenzi, Bazzani, Borgognoni, Manieri, Ismajli, Garni (27’st Peri). A disposizione: Gandolfi, Landi, Bresciani, Vighi, Bisoli, Ficchi, Vitali, Nardo. All. Evangelisti

CITTADELLA: Narduzzo, Caselli, Pivetti (46’st Gimmati), Arati, Aldrovandi, Serra, Caesar Tesa, Pezzani (32’st Mondaini), Guidone (40’st Ridolfi), Malivojevic (37’st Vernia), Martinez (21’st Boilini). A disposizione: Rosa, Veronesi, De Lucca, Ginmati, Covili. All. Salmi

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Reti: 23’ Guidone, 30’ Martinez

Note: ammoniti Caselli, Garni, Farini, Lenzi

Il diluvio non ferma la Cittadella, che riparte con l’ennesima vittoria esterna (sono 7 su 10 trasferte) nella sua marcia di testa verso la Serie D.

La capolista si impone con due reti nella prima mezz’ora sul difficile campo di Gaggio Montano domando la resistenza del Faro e tiene a distanza Castelfranco e Terre di Castelli, sempre a -3, distanziando di 5 punti la Correggese, agganciata al 4° posto dal Nibbiano. Salmi sceglie Guidone, Malivojevic e Martinez davanti ma i primi a rendersi pericolosi sono i bolognesi, col miracolo di Narduzzo sulla punizione di Manieri. Poco dopo l’ex portiere della Reggiana viene chiamato ad un secondo intervento prodigioso su Garni. Il primo squillo della Cittadella al 10’, quando ci prova Gonzalo Martinez dalla distanza costringendo Masinara alla parata in tuffo. Così al 23’ la prima della classe passa con Guidone che insacca l’1-0 con un bel gesto tecnico. Immediato il 2-0 con Martinez che dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Masinara ma sulla ribattuta non sbaglia. La palla del 3-0 è sui piedi dello stesso Martinez, innescato alla grande da Malivojevic, ma l’attaccante a tu per tu col portiere si fa parare la conclusione.

Nella ripresa il Faro prova a riaprire la gara ma non è mai pericoloso e così al 22’ Malivojevic ci prova dalla distanza con la palla abbondantemente fuori. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva sui piedi ancora di Malivojevic che ci prova a botta sicura, il portiere avversario si accartoccia e manda in angolo. È l’ultima emozione e la Cittadella rinsalda il suo primato con l’ennesimo successo fuori casa.